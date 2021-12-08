Эксперт разъяснил способ блокировки сайта проекта Tor

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко рассказал «Известиям», каким образом был заблокирован сайт проекта Tor.

«Для ограничения доступа к сети Tor могут быть заблокированы IP-адреса всех relay-узлов (точки «отмывания» трафика, сервера или компьютеры пользователей, через которые проходит пользовательский трафик. — Ред.), образующих сеть Tor, поскольку их список публично доступен. В таком случае для соединения может быть использован другой тип узлов — bridge-relay. Это те самые анонимные мосты, чьи IP-адреса не находятся в публичном доступе и не отправляются на сервер провайдера. Тогда заблокировать выход в сеть Tor становится существенно сложнее», — объяснил эксперт.

По словам Куценко, мосты используют те, кто беспокоится о приватности и хочет обеспечить дополнительный уровень безопасности. Их применяют пользователи, которые опасаются, что другие узнают об использовании ими публичного IP-адреса узла Tor.

Эксперт также объяснил, как работает блокировка: в ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) добавляют известные IP-адреса узлов Tor и провайдеры автоматически перестают соединять с ними пользователей.

8 декабря Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта Tor на территории России по решению суда из-за информации о средствах доступа к запрещенному контенту.

За день до этого разработчики Tor в своем блоге сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию, иначе сайт будет заблокирован. Разработчики отметили, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использует более 300 тыс. россияне составляют 15% от числа всех пользователей.

Ранее, 25 ноября, Роскомнадзор привлек к административной ответственности социальную сеть «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации. В пресс-службе платформы со своей стороны заявили, что компания постоянно борется с фейками.

Tor — программное обеспечение, позволяющее устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Файлы cookie и история просмотров автоматически удаляются.