РКН составил два протокола против «ВКонтакте» за неудаление контента

Роскомнадзор привлек к административной ответственности социальную сеть «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в пресс-службе ведомства.

«26 октября Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении ООО «ВКонтакте» за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению», — отметили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России на неудаление запрещенного в стране контента. Так, к примеру, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа.

17 ноября Таганский районный суд Москвы признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент. Отмечалось, что без изменений оставлены постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. При этом в мае «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент.