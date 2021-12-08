Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor по решению суда

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта Tor на территории России про решению суда из-за информации о средствах доступа к запрещенному контенту. Об этом 8 декабря сообщает ведомство.

«На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации. Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — рассказали в пресс-службе РКН «Интерфаксу».

В реестре запрещенной в РФ информации в качестве основания блокировки сослались на решение Саратовского районного суда от 2017 года.

Ранее, 7 декабря, разработчики Tor сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован не территории России. Разработчики отметили, что РФ — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использует более 300 тыс. россияне составляют 15% от числа всех пользователей.

Tor — программное обеспечение, позволяющее устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Файлы cookie и история просмотров автоматически удаляются.

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