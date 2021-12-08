Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали цель санкционного давления Запада на Белоруссию
Мир
Американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена
Наука
Опубликована микрофотография штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В ООН призвали РФ и США снизить напряженность при обсуждении Украины
Общество
В Москве сугробы достигли высоты 23 см
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД РФ заявили о сотрудничестве с Минском по борьбе с санкциями Запада
Общество
Терапевт предупредила об опасности дневной сонливости
Авто
В России рекордно выросли продажи китайских автомобилей
Мир
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

В Санкт-Петербурге прощаются с актрисой Ниной Ургант

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в Александринском театре в среду, 8 декабря, проходит прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся на 93-м году жизни.

Основательница: не стало Нины Ургант
Замечательная актриса запомнилась ролями в классике отечественного кино

Актрису провожают члены правительства, а также ее родные и близкие.

«Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой, Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил», — приводят «РИА Новости» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который выступил на церемонии прощания.

Он также добавил, что в таланте актрисы было нечто теплое и светлое, а также глубокое и близкое для наших людей.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Президент России Владимир Путин 6 декабря выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки. По его словам, коллеги и зрители любили актрису за высочайшее мастерство и преданность делу, а также за доброжелательность и интеллигентность.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», за нее актриса в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Широкому зрителю Ургант знакома по ролям в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021