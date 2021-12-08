В Санкт-Петербурге прощаются с актрисой Ниной Ургант

В Санкт-Петербурге в Александринском театре в среду, 8 декабря, проходит прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся на 93-м году жизни.

Актрису провожают члены правительства, а также ее родные и близкие.

«Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой, Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил», — приводят «РИА Новости» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который выступил на церемонии прощания.

Он также добавил, что в таланте актрисы было нечто теплое и светлое, а также глубокое и близкое для наших людей.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Президент России Владимир Путин 6 декабря выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки. По его словам, коллеги и зрители любили актрису за высочайшее мастерство и преданность делу, а также за доброжелательность и интеллигентность.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», за нее актриса в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Широкому зрителю Ургант знакома по ролям в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.