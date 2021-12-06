Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Нины Ургант. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля 6 декабря.

«Народная артистка России Нина Ургант была человеком удивительного таланта и обаяния. И на сцене родной «Александринки», и в кинофильмах, ставших легендой отечественного искусства, она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств», — следует из телеграммы.

Путин отметил, что коллеги и зрители любили актрису за высочайшее мастерство и преданность делу, а также за доброжелательность и интеллигентность.

«Светлая память о Нине Николаевне Ургант навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников ее творчества», — добавил российский лидер.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Прощание с народной артисткой пройдет в Александринском театре в Санкт-Петербурге 8 декабря.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», за нее актриса в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

,Широкому зрителю Ургант знакома по ролям в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.