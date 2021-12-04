Названа дата и место прощания с Ниной Ургант

Прощание с народной артисткой Ниной Ургант пройдет в Александринском театре в Санкт-Петербурге 8 декабря. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Александринского театра.

«Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Николаевной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря», — говорится в сообщении.

Точное время церемонии пока не сообщается.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что Ургант была блестящей актрисой, которая в свое время создала целую эпоху.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.