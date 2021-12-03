Основательница: не стало Нины Ургант

Есть в актерской среде люди, которые хранят верность не только избранному ими непростому ремеслу, но и месту служения. Именно такой была Нина Николаевна Ургант, без малого 60 лет отдавшая Алекандринке, придя в театр в 1962 году, когда он еще носил имя А. С. Пушкина. Сегодня стало известно, что Нина Ургант скончалась на 93 году жизни. «Известия» вспоминают уникальную актрису, родоначальницу целой артистической династии.

Фамилия Ургант известна в России (да и за ее пределами — по крайней мере, на той 1/6 части суши, что некогда занимал Советский Союз), пожалуй, каждому. Вальяжный телеведущий Иван, элегантный актер Андрей... И над всеми царила она — мать, бабушка, основательница. Впрочем, ее величия, ее любви хватало, пожалуй, и на всю страну — отвечавшую взаимным обожанием.

Фото: РИА Новости Актриса Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой из кинофильма «Знакомьтесь, Балуев» 1963 год.

Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области в семье обрусевшего эстонца. После того, как в СССР вступили прибалтийские республики, ее отец. Майор НКВД, получил назначение в Даугавпилс. Там семья и встретила войну, наложившую неизгладимый отпечаток на характер маленькой Нины. Отец ушел на восток вместе с Красной Армией, а жена и дочь остались в оккупированном немцами городе. Несколько лет, вплоть до освобождения им приходилось прятаться от облав. Соседи знали, что это жена и дочь чекиста — но никто не выдал женщину с ребенком.

Оскар Кучера, актер и телеведущий: Мне безумно жалко... Нина Николаевна Ургант — безумно талантливейший человек. Я понимаю, что возраст. Она прожила прекрасную жизнь, надеюсь, счастливую. Я был счастлив работать, общаться с Ниной Ивановной. Больше всего она поражала меня своей искренностью и настоящностью. А еще, абсолютная скромность. Мои искренние соболезнования Андрею и Ивану

Только в 1944 году, после того, как нацистов выбили из Дагуавпился, Нина смогла пойти в школу. Уже тогда она мечтала о сцене, так что не удивительно что одноклассники дразнили ее «Нинка-артистка». Закончив среднюю школу, в 1948 году Ургант подала документы в ленинградский театральный институт им. Н. Островского (ныне Академия театрального искусства) — без особой надежды на успех, уж очень велик был конкурс. Девушка даже подала на всякий случай документы в несколько других вузов, но неожиданно прошла — судьба, как обычно, благоволила ей.

Фото: kino-teatr.ru Кадр фильма «Укротительница тигров» 1954 год

После выпуска она прослужила год в в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле, старейшем драматическом театре России. Но ее тянуло обратно, в Ленинград — и вскоре она уже вышла на сцену Ленкома. А в 1962 году началось ее служение в в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, знаменитой Александринке. Именно здесь она сыграла лучшие свои роли, в этом зале зрители рукоплескали ее шекспировской Беатриче, чеховской Маше, симоновской Нике. Но, конечно, всенародной, ни с чем не сравнимой любви Ургант была обязана своей работе в кинематографе.

Марина Дюжева, актриса: Все помнят ее по «Белорусскому вокзалу» — едва ли эта роль была для нее знаковой, но Нина Николаевнеа ко всему относилась с присущей ей теплотой, добросовестностью, талантом. Тогда я была очень молодой, начинающей актрисой, а она звездой, но она держалась очень доброжелательно, приветливо. Она воспитала замечательного сына и внука — в актерской среде настолько удачные дети, поверьте, большая редкость. Это огромный человеческий подвиг — у родителей таких профессий на детей не хватает времени, а у нее хватало. Она прожила долгую жизнь — это не только генетика, но и заслуга самого человека. Выражаю глубокие соболезнования ее семье, друзьям и близким.

Первый опыт в кино был одновременно и удачным, и едва не погубившим экранную карьеру. Получив в 1954 году роль Нины Николаевны в «Укротительнице тигров», Ургант справилась с ней блестяще, а фильм стал лидером проката. Но персонаж ей попался на редкость противный по характеру, так что молодой актрисе стали наперебой предлагать столь же неприятных героинь . В результате Ургант взяла паузу в кино на долгие семь лет. Зато впереди именно на съемочной площадке ее ждал самый, наверно, грандиозный успех, на который может рассчитывать человек искусства.

Светлана Немоляева, Народная артистка РСФСР, лауреат премии «Золотая маска»: Нина Ургант была выдающейся актрисой и прекрасным, глубоко порядочным человеком — это видно по ее глазам, по ее ролям. Зритель запомнит ее по «Белорусскому вокзалу», но было множество театральных ролей. В молодости мы играли с ней одну и ту же роль наивной девушки Нины — в спектакле «Проводы белых ночей», я в Москве, она в Питере. Ее роль гремела. Помню, зрители садились на «Красную стрелу» и ехали из Москвы в Питер на спектакль Нины Ургант. Очень грустно, что уходит наше поколение, а с ним и эпоха, породившая сонм изумительных артистов. Конечно, слагаемые актерского успеха не только талант, но еще и режиссер, и пьеса, и окружение. Но, думаю, есть и еще один «секрет» — актеры нашего поколения, в основном, были бессеребренниками, они работали ради творческого счастья, а не ради денег, которые почти всегда забирают душу.

Если бы Нина Ургант сыграла в своей жизни одну-единственную роль — медсестры Раи в «Белорусском вокзале» — то и тогда она навечно осталась бы не только в истории отечественной культуры, но и в глубинной, генетической памяти народа . Исполненная ей песня про «десятый наш десантный батальон» уже почти полвека не просто «музыка кино» или «военный романс» — это едва ли не самые главные, прожигающие до глубины души слова о войне. И дело не только в великих строках Окуджавы — но и в том, как Ургант сумела подать их зрителю и слушателю. Наверно, именно после этой роли всем и каждому стало ясно, что в стране появилась истинно большая актриса. Но ролей было еще немало — и в кино, и на сцене.

Фото: Мосфильм Кадр фильма «Белорусский вокзал»

Годы после триумфа «Белорусского вокзала» стали для актрисы пиком артистической карьеры, и на сцене, и в кино: Чехов, Радзинский, Симонов, Ибсен под театральной крышей, «Премия» (принесшая ей Государственную премию), «На всю оставшуюся жизнь», «Собственное мнение» в кино. Ее чарующая, неотразимая улыбка стала одним из символов нашего кино . И на сцене, и в личной жизни она была одной из немногих настоящих советских звезд — одновременно такая близкая и абсолютно недоступная, понятная и загадочная. Недаром ей особенно хорошо удавались именно роли простых, искренних женщин — как медсестра Рая — и надменных цариц и королев (Театралы до сих пор вспоминают ее Екатерину в «Капитанской дочке» и Гертруду в «Гамлете»).

Борис Щербаков, актер: Я имел счастье работать с ней на Ленфильме, в своей самой первой картине «Я служу на границе», она играла мою маму. Потрясающая актриса, удивительный человек, очаровательная женщина. Где бы она ни снималась, она был великолепна. Ее уход — огромная потеря.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель Президент ассоциации «Золотая маска» Георгий Тараторкин (справа), актер Андрей Ургант (слева) и актриса Нина Ургант (в центре) на церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре