Основательница: не стало Нины Ургант
Есть в актерской среде люди, которые хранят верность не только избранному ими непростому ремеслу, но и месту служения. Именно такой была Нина Николаевна Ургант, без малого 60 лет отдавшая Алекандринке, придя в театр в 1962 году, когда он еще носил имя А. С. Пушкина. Сегодня стало известно, что Нина Ургант скончалась на 93 году жизни. «Известия» вспоминают уникальную актрису, родоначальницу целой артистической династии.
Фамилия Ургант известна в России (да и за ее пределами — по крайней мере, на той 1/6 части суши, что некогда занимал Советский Союз), пожалуй, каждому. Вальяжный телеведущий Иван, элегантный актер Андрей... И над всеми царила она — мать, бабушка, основательница. Впрочем, ее величия, ее любви хватало, пожалуй, и на всю страну — отвечавшую взаимным обожанием.
Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области в семье обрусевшего эстонца. После того, как в СССР вступили прибалтийские республики, ее отец. Майор НКВД, получил назначение в Даугавпилс. Там семья и встретила войну, наложившую неизгладимый отпечаток на характер маленькой Нины. Отец ушел на восток вместе с Красной Армией, а жена и дочь остались в оккупированном немцами городе. Несколько лет, вплоть до освобождения им приходилось прятаться от облав. Соседи знали, что это жена и дочь чекиста — но никто не выдал женщину с ребенком.
Только в 1944 году, после того, как нацистов выбили из Дагуавпился, Нина смогла пойти в школу. Уже тогда она мечтала о сцене, так что не удивительно что одноклассники дразнили ее «Нинка-артистка». Закончив среднюю школу, в 1948 году Ургант подала документы в ленинградский театральный институт им. Н. Островского (ныне Академия театрального искусства) — без особой надежды на успех, уж очень велик был конкурс. Девушка даже подала на всякий случай документы в несколько других вузов, но неожиданно прошла — судьба, как обычно, благоволила ей.
После выпуска она прослужила год в в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле, старейшем драматическом театре России. Но ее тянуло обратно, в Ленинград — и вскоре она уже вышла на сцену Ленкома. А в 1962 году началось ее служение в в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, знаменитой Александринке. Именно здесь она сыграла лучшие свои роли, в этом зале зрители рукоплескали ее шекспировской Беатриче, чеховской Маше, симоновской Нике. Но, конечно, всенародной, ни с чем не сравнимой любви Ургант была обязана своей работе в кинематографе.
Первый опыт в кино был одновременно и удачным, и едва не погубившим экранную карьеру. Получив в 1954 году роль Нины Николаевны в «Укротительнице тигров», Ургант справилась с ней блестяще, а фильм стал лидером проката. Но персонаж ей попался на редкость противный по характеру, так что молодой актрисе стали наперебой предлагать столь же неприятных героинь. В результате Ургант взяла паузу в кино на долгие семь лет. Зато впереди именно на съемочной площадке ее ждал самый, наверно, грандиозный успех, на который может рассчитывать человек искусства.
Если бы Нина Ургант сыграла в своей жизни одну-единственную роль — медсестры Раи в «Белорусском вокзале» — то и тогда она навечно осталась бы не только в истории отечественной культуры, но и в глубинной, генетической памяти народа. Исполненная ей песня про «десятый наш десантный батальон» уже почти полвека не просто «музыка кино» или «военный романс» — это едва ли не самые главные, прожигающие до глубины души слова о войне. И дело не только в великих строках Окуджавы — но и в том, как Ургант сумела подать их зрителю и слушателю. Наверно, именно после этой роли всем и каждому стало ясно, что в стране появилась истинно большая актриса. Но ролей было еще немало — и в кино, и на сцене.
Годы после триумфа «Белорусского вокзала» стали для актрисы пиком артистической карьеры, и на сцене, и в кино: Чехов, Радзинский, Симонов, Ибсен под театральной крышей, «Премия» (принесшая ей Государственную премию), «На всю оставшуюся жизнь», «Собственное мнение» в кино. Ее чарующая, неотразимая улыбка стала одним из символов нашего кино. И на сцене, и в личной жизни она была одной из немногих настоящих советских звезд — одновременно такая близкая и абсолютно недоступная, понятная и загадочная. Недаром ей особенно хорошо удавались именно роли простых, искренних женщин — как медсестра Рая — и надменных цариц и королев (Театралы до сих пор вспоминают ее Екатерину в «Капитанской дочке» и Гертруду в «Гамлете»).
Ургант перестала сниматься в 2008 году, а театр покинула несколькими годами раньше. «Для меня сцена — везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной», — таково было жизненное кредо актрисы. Нина Ургант прожила уникально долгую, даже по нашим временам жизнь — жизнь, в которой было место и славе, и слезам, и любви. «У меня было три мужа, и я им все простила. Я вообще забыла все то, что меня огорчало! И мне жаль, что они ушли так рано», — говорила Нина Николаевна в одном из интервью. Теперь ушла и она сама — и нам всем будет трагически не хватать этой доброй, умной, бесконечно талантливой женщины.