Футболист Глушаков отреагировал на смерть экс-тренера «Ростова» Гамулы

Игрок футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков в среду, 8 декабря, прокомментировал смерть экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни. Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить. Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — рассказал Глушаков сайту «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день стало известно о смерти Гамулы. Ему было 61 год. Причины смерти тренера не уточняются.

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал смерть тренера шокирующей новостью. Кафанов рассказал, что в последнее время они редко пересекались с Гамулой, при этом про здоровье бывший тренер клуба ничего не говорил.

Матч 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Ростов» — «Урал» 11 декабря начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды. Хотя впоследствии он покинул пост, Гамула продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году он стал главным тренером команды «Гераклион».