Матч «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об Игоре Гамуле

Матч 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о тренере Игоре Гамуле. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе чемпионата в Telegram.

«Российская премьер-лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича. В память об Игоре Гамуле матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется с минуты молчания», — говорится в сообщении.

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года ранее в этот день. Причины смерти не уточняются.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что смерть Гамулы является шокирующей новостью, пишет «Спорт-Экспресс».

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды. Хотя впоследствии он покинул пост, Гамула продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова»

В 2021 году он стал главным тренером команды «Гераклион».

Матч «Ростов» — «Урал» состоится 11 декабря в Ростове-на-Дону.