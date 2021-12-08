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Тренер «Ростова» Кафанов назвал шоком смерть Гамулы

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Смерть бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамулы является шокирующей новостью. Об этом в среду, 8 декабря, заявил главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс».

«Пока и сам не знаю никаких подробностей. Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был», — сообщил он.

Кафанов рассказал, что в последнее время они редко пересекались с Гамулой, при этом про здоровье бывший тренер клуба ничего не говорил.

«Мы ровесники. Конечно, это шок для меня», — сказал Кафанов.

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года ранее в этот день. Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды.

В середине декабря того же года Гамула покинул пост главного тренера клуба, но продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году Гамула стал главным тренером команды «Гераклион», участвующей в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.

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