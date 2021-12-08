Умер бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает пресс-служба команды.

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды.

В середине декабря того же года Гамула покинул пост главного тренера клуба, но продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году Гамула стал главным тренером команды «Гераклион», участвующей в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.