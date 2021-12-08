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В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок

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Китай хочет пересмотреть мировой порядок и изменить ситуацию, сложившуюся после Второй мировой войны. Для этой цели страна расширяет военные возможности. Об этом 8 ноября заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Милли отметил, что Китай инвестирует во флот, гиперзвуковые ракеты и кибертехнологии, чтобы стать ведущей нацией наряду с США и Россией.

«Мы вступаем в более сложный с геостратегической точки зрения мир, в котором технологии развиваются со скоростью ранее невиданной, так что это намного сложнее и потенциально менее стабильно», — цитирует Милли газета Wall Street Journal.

Милли отметил, что Вашингтону необходимо не переставать модернизировать вооружения, чтобы не отстать от Пекина.

Ранее, 17 ноября, заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что власти Китая наращивают военный потенциал, чтобы нанести удар первыми.

28 октября Хайтен заявил, что КНР в ближайшие годы способна обойти РФ и Америку в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

Данное высказывание в беседе с «Известиями» прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в перспективе Китай неизбежно станет главным соперником США во всех компонентах. Как отметил специалист, Китай активно развивает новые системы вооружения. К примеру, у них уже налажен выпуск истребителей пятого поколения J-20: по оценкам экспертов, выпущено до 150 таких машин.

Позднее, 3 ноября, министерство обороны США обнародовало доклад, в котором говорилось, что армия Китайской Народной Республики, предположительно, уже располагает ядерной триадой. В документе также отмечается, что Пекин создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По оценке Пентагона, Китай может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тыс. — к 2030-му.

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