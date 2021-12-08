Врачи перечислили ранние симптомы диабета

Врачи назвали ранние симптомы диабета, на которые необходимо обратить внимание. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Express.

По словам специалистов, это заболевание может создать проблемы с фокусировкой зрения, то есть человек будет видеть затуманенную картинку.

Кроме того, высокий уровень глюкозы в крови и высокое артериальное давление могут привести к серьезному повреждению кровеносных сосудов, которые важны для глаз, поскольку они снабжают кровью светочувствительную сетчатку. Это может привести к состоянию так называемой диабетической ретинопатии, а также спровоцировать появление катаракты и глаукомы.

Еще одним из симптомов появившегося диабета может стать частое мочеиспускание — более четырех-семи раз в сутки. Это объясняется тем, что организм больного диабетом человека не поглощает глюкозу в таком количестве, которое ему необходимо. В результате почки начинают выделять больше мочи.

По словам врачей, данная проблема порождает еще одну — сильную жажду, так как организм удерживает меньше жидкости. Сухая кожа и усталость, по данным специалистов, также относятся к ранним симптомам диабета.

27 ноября эндокринолог Елена Сюрашкина рассказала, как по ладоням можно определить признаки начавшегося диабета. По ее словам, опасный уровень сахара в крови можно определить по изменениям в ладонях, что принято называть «синдром жесткой руки», то есть ладонь становится толще и приобретает восковой вид.

Сюрашкина порекомендовала провести в домашних условиях тест на выявление диабета. Для этого необходимо сложить ладони вместе и попытаться соединить пальцы. В случае, если они не соприкасаются друг с другом, это может говорить о том, что в крови повышенный уровень сахара, который разрушает нервные волокна и мелкие сосуды.