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Эндокринолог рассказала о способе определения признаков диабета

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Эндокринолог Елена Сюрашкина рассказала, как по ладоням можно определить признаки начавшегося диабета. Об этом сообщает 27 ноября Пятый канал.

По ее словам, опасный уровень сахара в крови можно определить по изменениям в ладонях, что принято называть «синдром жесткой руки». То есть ладонь становится толще и приобретает восковой вид.

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При этом она отметила, что болезнь оказывает влияние и на подвижность суставов пальцев — они начинают хуже гнуться. Такой симптом может проявляться у 30% людей, которые имеют продолжительные проблемы с уровнем сахара в крови.

Сюрашкина порекомендовала провести в домашних условиях тест на выявление диабета — необходимо сложить ладони вместе и попытаться соединить пальцы. В случае, если они не соприкасаются друг с другом, это может говорить о том, что в крови повышенный уровень сахара, который разрушает нервные волокна и мелкие сосуды.

Врач отметила, что к числу признаков начавшегося диабета можно отнести и отсутствие возможности полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными.

«Возникает болезнь с мизинца, переходя на большой палец. Сначала ощущается онемение или покалывание, затем наступает скованность», — пояснила она.

Кроме того, Сюрашкина добавила, что болезнь охватывает не только самые мелкие и хрупкие суставы, но и более крупные. В случае запущенного диабета поражаются крупные суставы.

Также, по словам врача, о высоком уровне сахара в крови могут свидетельствовать и изменения в организме, которые легко заметить, если быть внимательным к себе.

По словам эндокринолога, к их числу можно отнести: усиленную жажду; частые головные боли; заторможенность; сонливость, вялость; сухость кожи, раздражительность и многое другое.

Сюрашкина предупредила, что, если безответственно относиться к своему здоровью и игнорировать тревожные сигналы, которые посылает организм, могут наступить фатальные последствия, такие как: нарушение обмена веществ, потеря остроты зрения, жжение и покалывание в стопах и многое другое.

Ранее, 25 ноября, врач Зои Уильямс рассказала о пользе тыквенных семечек в борьбе с диабетом. По мнению специалиста, этот продукт содержит полисахариды, которые обладают сахарорегулирующим эффектом. Она отметила, что диабетики могут употреблять семена для борьбы с высоким уровнем сахара в крови после еды. Отмечается, что потребление 60 г тыквенных семечек снижает уровень сахара до 35%.

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