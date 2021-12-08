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Терапевт предупредила об опасности дневной сонливости

Терапевт Чернышова предупредила об опасности дневной сонливости
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Врач-терапевт Надежда Чернышова во вторник, 7 декабря, рассказала об опасности дневной сонливости.

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«Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днем, это может быть предвестником инсульта, то есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода», — приводит телеканал «Москва 24» слова Чернышовой.

Специалист добавила, что слишком продолжительный дневной сон может сбивать режим и приводить к бессоннице.

«Если возникла потребность, днем нужно спать не более двух часов», — заключила врач.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

Многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности, отметил специалист. Это и апноэ сна, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия, подчеркнул сомнолог.

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