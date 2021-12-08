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В США прокомментировали обвинения в адрес РФ о нападении на Украину

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в ходе брифинга во вторник, 7 декабря, что Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.

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«Мы всё еще не считаем, что президент Путин принял решение (о якобы вторжении на Украину. — Ред.)», — отметил представитель Белого дома по итогам прошедшего саммита президентов России и США.

При этом он подчеркнул, что Байден изложил российскому коллеге, какие будут последствия в случае вторжения и как избежать этого.

Переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялись 7 декабря в формате видеоконференции. Как сообщили в Кремле, на них преобладала внутриукраинская проблематика.

В ходе разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

При этом Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае эскалации обстановки, заявили в Белом доме.

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