Ученые назвали мужчин главными разносчиками коронавируса

Группа ученых из Университета штата Колорадо выяснила, что чаще всего частицы коронавируса передают мужчины, на это влияют особенности строения легких. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, телеканал CBS.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 75 человек. Ученые определяли количество выдыхаемой слюны у мужчин, женщин и детей. При этом пациенты пели песни или громко разговаривали.

В результате, как указал профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс, оказалось, что взрослое население выделяет больше частиц, чем дети.

«А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат», — уточнил ученый.

По его словам, эта энергия переводится в большее количество частиц, которые выходят из тела, тогда как эти частицы несут вирус. Волькенс заключил, что наиболее опасными местами отдыха в этой связи являются бары, спортивные арены и концертные площадки, где люди громко разговаривают или поют.

Ранее в этот день председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что «Омикрон»-штамм COVID-19 вызывает у большинства пациентов легкие симптомы коронавируса. Она пояснила, что у большинства людей наблюдались головная боль, ломота в теле и боль в горле.