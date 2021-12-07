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Эксперт из ЮАР рассказала о симптомах при «Омикрон»-штамме

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«Омикрон»-штамм COVID-19 вызывает у большинства пациентов легкие симптомы коронавируса. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

Специалист рассказала, что занималась лечением 70 пациентов с «Омикроном». По ее словам, за последние две недели у большинства из них наблюдались легкие симптомы болезни, в частности, головная боль, ломота в теле и боль в горле.

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При этом, как заметила Кутзе, данные симптомы отличаются от тех, которые вызывает «Дельта»-штамм.

«С «Омикрон»-штаммом все по-другому. На данном этапе нет потери запаха и вкуса, а также нет необходимости в (дополнительном — Ред.) кислороде. Мы не знаем, что может произойти по ходу увеличения числа случаев заболевания», — отметила эксперт в беседе с агентством «Синьхуа».

Вместе с тем она обратила внимание на то, что более серьезные симптомы наблюдались у тех, кто не был вакцинирован.

Ранее в этот день ученые из команды Южноафриканского консорциума моделирования COVID-19 рассказали, что штамм коронавируса «Омикрон» может распространяться в два раза быстрее варианта «Дельта». Однако не установлено, приводит ли новый штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с его предыдущими разновидностями.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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