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Британский военный потребовал $1,1 млн за заикание после эстонских морозов

Британский военный потребовал $1,1 млн за то, что замерз в Эстонии и начал заикаться
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Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск на минообороны Великобритании в Высокий суд Лондона, требуя компенсацию в £860 тыс. ($1,13 млн) за последствия для своего здоровья после трехнедельного нахождения в Эстонии в ноябре 2017 года. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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31-летнего военнослужащего Корпуса королевских инженеров направили в составе британского контингента в Эстонию в рамках многонациональной операции по «сдерживанию агрессии России» и демонстрации НАТО «в качестве очень боеспособной силы». В прибалтийское государство было переброшено более 800 британских военнослужащих в рамках расширенного передового присутствия альянса.

Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября до 3 декабря. Согласно его заявлению, он подвергся, «воздействию экстремальных холодов», сильному переохлаждению, от чего он теперь страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.

Адвокат Гурион Таузиг заявил на предварительных слушаниях в суде, что последствия пребывания в Эстонии «серьезно повлияли» на социальное взаимодействие, образ жизни и перспективы работы Мвамбы. В детстве он страдал от легкого заикания, но его защита считает, что ситуацию усугубило именно переохлаждение, передает НСН.

Британское военное ведомство взяло на себя ответственность за переохлаждение бойца, но не согласилось с тем, что дефекты речи появились у военнослужащего из-за холода, сообщает телеканал «360». В архивных метеосводках указано, что во время командировки Мвамбы в Эстонии было максимум -4 градуса.

Ранее, в сентябре 2020 года военнослужащий армии Великобритании подал в суд на министерство обороны страны, утверждая, что подвергался дискриминации из-за своего русского происхождения. По словам мужчины, он неоднократно предпринимал попытки стать переводчиком в разведывательном корпусе, однако ему отказывали из опасений, что он якобы может стать российским шпионом.

Кроме того, капрал считает, что в минобороны несколько раз сфальсифицировали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

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