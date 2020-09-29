Прямой эфир

Британец рассказал об издевательствах в армии из-за русского происхождения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащий армии Великобритании подал в суд на министерство обороны страны, утверждая, что подвергался дискриминации из-за своего русского происхождения, пишет 28 сентября издание The Telegraph.

Через знания к званиям
Военные вузы вернулись на плановые показатели подготовки офицеров для войск

Речь идет о 33-летнем капрале Глебе Стешове. Отмечается, что его семья переехала в страну 20 лет назад. Впоследствии из «чрезмерной благодарности» он решил посвятить свою жизнь службе в армии королевства.

По словам Стешова, он неоднократно предпринимал попытки стать переводчиком в разведывательном Корпусе, однако ему отказывали из опасений, что он якобы может стать российским шпионом.

Кроме того, капрал считает, что в Минобороны несколько раз сфальсифицировали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

Вместе с этим Стешов утверждает, что подвергался оскорблениям и унижениям из-за своего происхождения. В частности, его заставляли маршировать и петь русские песни.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании отвергают любые обвинения в дискриминационном поведении по отношению к Стешову.

26 августа заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020