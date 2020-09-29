Британец рассказал об издевательствах в армии из-за русского происхождения

Военнослужащий армии Великобритании подал в суд на министерство обороны страны, утверждая, что подвергался дискриминации из-за своего русского происхождения, пишет 28 сентября издание The Telegraph.

Речь идет о 33-летнем капрале Глебе Стешове. Отмечается, что его семья переехала в страну 20 лет назад. Впоследствии из «чрезмерной благодарности» он решил посвятить свою жизнь службе в армии королевства.

По словам Стешова, он неоднократно предпринимал попытки стать переводчиком в разведывательном Корпусе, однако ему отказывали из опасений, что он якобы может стать российским шпионом.

Кроме того, капрал считает, что в Минобороны несколько раз сфальсифицировали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

Вместе с этим Стешов утверждает, что подвергался оскорблениям и унижениям из-за своего происхождения. В частности, его заставляли маршировать и петь русские песни.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании отвергают любые обвинения в дискриминационном поведении по отношению к Стешову.

26 августа заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.