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Нарколог оценил предложение ограничить продажу алкоголя в Новый год

Нарколог Казанцев оценил предложение ограничить продажу алкоголя в Новый год
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Мера, предложенная членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султаном Хамзаевым о введении ограничения на продажу алкоголя на время новогодних праздников окажет положительное действие на тех, кто не злоупотребляет алкоголем, но отрицательно на зависимых людей. Такое мнение во вторник, 7 декабря, в беседе с «Известиями» выразил психиатр-нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев.

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Ранее Хамзаев предложил ввести ограничение на продажу алкоголя на время новогодних праздников в качестве «конкретных механизмов по защите здоровья граждан». Кроме того, депутат предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия на период праздников бесплатными, чтобы людям было чем себя занять. Соответствующий запрос депутат намерен направить в Министерство культуры России до конца года.

«К ограничению продажи алкоголя я отношусь двойственно. На людей, которые не злоупотребляют алкоголем эта мера возымеет свое положительное действие, потому что если они увидят, что не успели по времени купить или по количеству бутылок для них ограничена продажа, то и покупать больше алкоголя не станут. А зависимые люди или злоупотребляющие алкоголем, конечно, будут закупаться заранее, либо будут покупать контрафактную алкогольную продукцию. Это приведет к увеличению отравлений от контрафактного алкоголя и будет печально, если опять всплывет метанол — ядовитое вещество, попадание которого в организм приводит к летальным исходам», — подчеркнул Казанцев.

Нарколог добавил, что если ограничение будет введено по количественному принципу, то это напомнит времена «сухого закона» в середине 1980-х годов. В то же время ограничение по количеству продаваемого времени — ближе к тому, что намерены предложить депутаты.

«Но это уже было и даже есть в некоторых регионах. Например, жесткие ограничения по времени продажи алкоголя есть в Грозном», — уточнил Казанцев.

Ранее в этот день первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, напротив, предложил продавать игристые вина и шампанское без временных ограничений в Новый год и на Рождество.

Как пояснил Петров, предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

По его словам, несмотря на то, что ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения, в любом правиле должны быть исключения.

Одной из причин снятия ограничений первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области назвал нехватку времени у работающих людей на покупку алкоголя перед праздниками.

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