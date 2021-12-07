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В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил продавать игристые вина и шампанское без временных ограничений в Новый год и на Рождество. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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Как пояснил Петров, предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

По его словам, несмотря на то, что ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения, в любом правиле должны быть исключения.

«Возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00–23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества [как раз может стать таким исключением]», — отметил Петров.

Одной из причин снятия ограничений первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области назвал нехватку времени у работающих людей на покупку алкоголя перед праздниками.

Вместе с тем член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников.

«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — цитирует парламентария агентство «РИА Новости».

Как рассказал Хамзаев, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

Ранее, 8 октября, глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «Известиям», что долю нелегального алкоголя в РФ можно оценить на уровне 10–15%, если речь идет о крепкой продукции.

Он уточнил: четко определить, какой регион лидирует в производстве контрафактной продукции и с чем это связано, довольно сложно. Эксперт напомнил, что за последние месяцы территориями с самыми крупными производствами кустарной продукции стали Ивановская и Орловская области. Там изъяли существенные партии товара — 40 тыс. и 80 тыс. бутылок контрафактного алкоголя соответственно. Однако, как правило, в этом спиртном редко фиксируют критически опасное содержание метанола.

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