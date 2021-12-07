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Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение

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Киев попросил у Вашингтона часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода там к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

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Как пишет издание Foreign Policy, глава минобороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил Вашингтон увеличить поставки вооружений для Киева. Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Издание утверждает, что Киев хочет получить вооружение, которое Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы. Авторы статьи отмечают, что речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, которые находятся на техобслуживании на Украине.

Как сообщает издание, сейчас Вашингтон рассматривает ряд шагов по укреплению украинских ВС, при этом большинство из них не соответствуют запросу Резникова. К примеру, Госдеп и Пентагон ведут переговоры с конгрессом о предоставлении Украине большего количества противотанковых средств.

При этом Foreign Policy пишет о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и его команда в последнее время пытаются сосредоточить внимание на «растущей угрозе со стороны Китая», а также стремятся избегать шагов, которые могут «спровоцировать Москву».

6 декабря начальник штаба обороны Канады Вейн Эйри заявил, что Украине необходимо действовать осторожно и дипломатично, а увеличение численности войск на территории страны будет раздражать Россию. Таким образом он отреагировал на просьбу министра обороны Украины Андрея Резникова, предложившего направить в страну 500 военных инструкторов из Канады.

2 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

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