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Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

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Сенатор Алексей Пушков оценил ответ посольства Китая на объявленный США дипломатический бойкот Олимпийских Игр в Пекине.

«Китай обнародовал свой символический ответ на символический бойкот. Типа, вас и не ждали», — написал Пушков в своем Telegram-канале 7 декабря.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

Ранее в понедельник Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В ответ китайская сторона отметила, что и не приглашала чиновников Соединенных Штатов на Олимпиаду-2022. Дипломаты КНР подчеркнули, что такое претенциозное действие — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии.

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Позже стало известно, что ряд государств, таких как Великобритания и Австралия, рассматривают возможность бойкота Игр-2022.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

КНР приписывают массовые репрессии против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, утверждается, что во время летних Олимпийских игр – 2008 в Пекине ряд спортсменов, зрителей и журналистов столкнулись «с серьезным нарушением своих основных свобод».

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