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МОК прокомментировал решение о дипломатическом бойкоте США ОИ-2022

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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что организация с уважением относится к решению Соединенных Штатов бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Информацию об этом в понедельник, 6 декабря, передает агентство France Presse.

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«Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает», — цитирует сообщение комитета агентство.

По словам представителя международной организации, заявление властей США «дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики».

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине ранее в понедельник. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Белом доме назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Власти Канады вслед за США заявили, что изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

В свою очередь, в правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

КНР приписываются массовые репрессии против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, утверждается, что во время летних Олимпийских игр – 2008 в Пекине ряд спортсменов, зрителей и журналистов столкнулись «с серьезным нарушением своих основных свобод».

18 мая спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к «дипломатическому бойкоту» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по причине «нарушения прав человека» в Китае.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

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