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В Пентагоне отреагировали на инцидент с самолетом США над Черным морем

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Самолет-разведчик США не создавал угрозу гражданскому самолету «Аэрофлота» над Черным морем, заявил 6 декабря пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных», — сказал он журналистам.

По словам Кирби, это была ситуация, которую легко разрешили «при помощи здравого смысла и процедур контроля воздушного движения».

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

Между самолетами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. По ее словам, если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

Военный эксперт Виктор Литовкин заметил, что американские ВВС ведут себя нагло и непредсказуемо и пересекают трассы, что может привести к трагедии. По его словам, противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков способно провоцировать столкновение и воздушный бой.

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