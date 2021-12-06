Прямой эфир
Политика
Байден проведет переговоры с европейскими союзниками перед беседой с Путиным
Общество
Названы победители интеллектуальной викторины «Лига знаний»
Мир
В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов
Экономика
Федеральный бюджет РФ выделит регионам 1 трлн рублей поддержки
Мир
Белый дом подтвердил подготовку санкций на случай «вторжения» РФ на Украину
Спорт
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Мир
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам РФ
Общество
Порядка 18% россиян не смогли правильно расшифровать СССР

Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей после одобрения в Совете Федерации был утвержден российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующий указ главы государства был опубликован 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Хорошего понемножку: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму
Как это отразится на достатке россиян

Согласно решению российского лидера, МРОТ будет проиндексирован более, чем на 8%.

24 ноября законопроект об увеличении МРОТ был принят нижней палатой российского парламента. В ходе совещания по социальным вопросам 18 ноября президент РФ подчеркнул, что согласно Конституции России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

По этой причине Путин заявил, что МРОТ вырастет одновременно с индексацией размера прожиточного минимума.

Как сообщил российский лидер, данное затронуло многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», пояснил он.

В этой связи администрации президента было поручено подготовить поправки о повышенной индексации в следующем году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В ноябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ определяют как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021