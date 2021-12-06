Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей после одобрения в Совете Федерации был утвержден российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующий указ главы государства был опубликован 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно решению российского лидера, МРОТ будет проиндексирован более, чем на 8%.

24 ноября законопроект об увеличении МРОТ был принят нижней палатой российского парламента. В ходе совещания по социальным вопросам 18 ноября президент РФ подчеркнул, что согласно Конституции России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

По этой причине Путин заявил, что МРОТ вырастет одновременно с индексацией размера прожиточного минимума.

Как сообщил российский лидер, данное затронуло многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», пояснил он.

В этой связи администрации президента было поручено подготовить поправки о повышенной индексации в следующем году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В ноябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ определяют как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.