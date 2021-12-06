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Первое издание «Происхождения видов» Чарльза Дарвина продадут на аукционе

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Первое издание одной из самых важных книг в истории науки — «Происхождение видов путем их естественного отбора» Чарльза Дарвина — будет продано на аукционе Christie’s 15 декабря.

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Труд был опубликован в ноябре 1859 года в издательстве Джона Мюррея (Лондон) и стал первым изложением теории эволюции, согласно которой популяция меняется на протяжении поколений в процессе естественного отбора.

Лот оценен в £150–250 тыс. По словам старшего специалиста Christie’s из отдела «Ценные книги и рукописи» Джулиана Уилсона, рынок вокруг имени Дарвина мало чем отличается от рынка Энди Уорхола — Дарвин стал иконой, и на его раритеты существует постоянный спрос со стороны большого числа коллекционеров.

«Первое издание «Происхождения» является одной из самых желанных книг для коллекционеров. Они охотятся за такими экземплярами в отличном состоянии или за экземплярами, которые особенно тесно связаны с самим Дарвином, например презентационными экземплярами», — рассказал «Известиям» Уилсон.

Также эксперт аукционного дома обратил внимание на другой лот тех же торгов — микроскоп самого Дарвина, который 200 лет хранился в семье и передавался по наследству.

В октябре состоялись торги аукционного дома Bonhams, где среди главных лотов был фрагмент рукописи повести «Клиссон и Евгения» авторства Наполеона Бонапарта. Представители аукционного дома сообщили «Известиям», что до 1991 года рукопись принадлежала Британскому железнодорожному пенсионному фонду, а в 1991 году была продана на аукционе и попала в американскую частную коллекцию.

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