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Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии

И почему для Москвы важен запуск формата «2+2»
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии
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2021-12-06 19:17:35
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Позиции Москвы и Нью-Дели совпадают по многим вопросам на международной арене. Об этом Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая завершилась подписанием пакета соглашений в самых разных областях. В частности, речь идет о программе военно-технического сотрудничества до 2031 года. Кроме того, по итогам саммита было принято Совместное заявление «Россия–Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». По словам экспертов, диалог между двумя странами, действительно, развивается в положительном ключе, однако, в двусторонней повестке есть и слабые места.

Верность традициям

С момента начала пандемии коронавируса Владимир Путин практически свел к нулю зарубежные поездки. Единственным политиком, ради которого президент покинул родные стены, до сегодняшнего дня был американский лидер Джо Байден, с которым он встретился в июне текущего года в Женеве. Теперь этот список пополнился еще одной страной — Индией, куда глава РФ отправился 6 декабря для переговоров с премьер-министром.

Поездка в Нью-Дели — ответный визит на посещение премьером Моди Восточного экономического форума во Владивостоке в 2019-м. Лидеры двух стран должны были провести очную встречу еще в прошлом году. Однако коронавирусная инфекция внесла коррективы в эти планы, поскольку именно Индия в 2020-м превратилась в один из основных эпицентров пандемии СOVID-19.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хайдарабадском дворце

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хайдарабадском дворце

Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Несмотря на то, что распространение коронавируса пока так и не удалось остановить ни в РФ, ни в Индии, а в мире был и вовсе недавно выявлен новый штамм «Омикрон», лидеры не стали отдалять момент личной беседы. Причины очевидны: еще в 2000 году была закреплена практика проведения ежегодных встреч двух стран на высшем уровне. На этом фоне в Москве и Нью-Дели, по всей видимости, посчитали, что нарушать традицию, которая сохраняется на протяжении 20 лет, дважды подряд не стоит.

Кроме того, Москва и Нью-Дели выступают центрами многополярного мира, от которых во многом зависит стабильность на международной арене и решение глобальных проблем. Кроме того, Индия и Россия плотно сотрудничают по линии международных организаций, включая БРИКС и ШОС. С 2010 года Москву и Нью-Дели также связывает особо привилегированное стратегическое партнерство.

Теплое рукопожатие и объятие политиков лишь подтвердило дружественный настрой перед началом переговоров.

Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее, — не скрывал положительные эмоции от встречи Владимир Путин.

По словам индийского премьер-министра, пандемия коронавирусной инфекции не смогла остановить темпы развития взаимоотношений двух стран. Он напомнил, что Москва и Нью-Дели в этом году отмечают 50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом.

Многогранный разговор

Российско-индийская кооперация, действительно, развивается по самым разным направлениям. В частности, расширяется сотрудничество в сфере космоса и по линии гражданской ядерной энергетики, заметил Нарендра Моди.

Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно, наши позиции по очень многим вопросам совпадают. Нас, безусловно, беспокоит всё, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью, — добавил глава РФ. — В связи с этим, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане.

В совместном заявлении лидеры двух стран выразили решительную поддержку мирного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечения невмешательства в ее внутренние дела.

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров в Хайдарабадском дворце

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров в Хайдарабадском дворце

Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Набирают в оборотах и контакты в военной сфере, на регулярной основе проводятся совместные учения вооруженных сил двух стран. Как рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Индии Николай Кудашев, индийские вооруженные силы укомплектованы техникой и оборудованием российского производства на 60–70%.

В ноябре Россия начала поставлять в Индию зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» — соответствующий контракт стоимостью более $5 млрд они подписали в 2018 году. Уже согласованы контракты на производство и поставки в Индию автоматов АК203 и переносных зенитных комплексов «Игла-С». По итогам визита было подписано соглашение между правительствами двух стран о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы.

Идет конкуренция за индийский рынок военной техники. Но у России здесь сильные позиции, и я надеюсь, что они сохранятся. Очевидно, что все основные международные игроки стремятся заручиться благосклонностью Нью-Дели. США пытаются оттянуть в свои конструкции — в тот же QUAD. Но Индия также входит в БРИКС и ШОС, поэтому было бы неправильно считать, что она может принадлежать какому-то одному лагерю и выступать против другого. У нее самостоятельная внешняя политика, она сама определяет свои приоритеты, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа

Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

При этом он напомнил: в нынешней Стратегии национальной безопасности Индия идет в одном ряду с Китаем — эти две страны выделены как особо приоритетные для Москвы. Но есть, по его мнению, в двусторонней повестке и слабые места — речь, в первую очередь, о торгово-экономическом сотрудничестве. Хотя в период с января по сентябрь товарооборот вырос на 38,1% и достиг $8,8 млрд, главная цель сторон — к 2025 году увеличить этот показатель до $30 млрд, уточнил Нарендра Моди.

Однако даже при ее достижении объем российско-индийской торговли будет в разы меньше товарооборота Дели и Вашингтона: по данным Hindustan Times, в 2020–2021 годах он составил $80,5 млрд.

По сравнению с советским периодом, наша торговля с Индией очень мала — в этом смысле мы для Нью-Дели не самый важный партнер, — сказал «Известиям» глава группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. — В те же советские времена ее размер определяло то, что мы торговали с Индией себе в ущерб. Сейчас мы в этом не заинтересованы, и не совсем понятно, за счет чего мы можем развивать торговые отношения. Так, наши нефть и газ нужны Индии не в той же степени, что Китаю, да и поставлять российские ресурсы в Индию сложнее, чем из тех же стран Персидского залива.

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце

Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Россия, в свою очередь, не особо нуждается в индийской сфере услуг, которая связывает Нью-Дели с западными экономиками. Поэтому здесь главный вопрос в том, как нам развивать экономические отношения, чтобы на фоне политического диалога они выглядели успешно, отметил эксперт.

Впрочем, у России и Индии есть конкретный план действий, который должен способствовать наращиванию экономических связей. Так, стороны в совместном заявлении, например, подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Индией. При этом два государства договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах. Стороны также согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии, а кроме того — ускорить оформление взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Между тем, Индия пригласила российскую сторону принять участие в проектах судостроения и развития внутренних водных путей в качестве новых перспективных сфер сотрудничества. Нью-Дели также подтвердил свою приверженность наращиванию торговли и инвестиций на российском Дальнем Востоке. Всего стороны 6 декабря подписали 15 различных документов, а в совместном заявлении по итогам саммита и вовсе значится 99 пунктов.

Переговорный марафон

Встрече на высшем уровне предшествовал целый ряд переговоров: заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, разговор министров иностранных дел и, наконец, переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны): Сергей Лавров и Сергей Шойгу с российской стороны и Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх с индийской. О создании «2+2» Владимир Путин и Нарендра Моди договорились в апреле 2021 года. Россия стала четвертой страной, с которой Индия работает в таком формате, — наряду с партнерами по QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности) Австралией, США и Японией.

По оценке экспертов, запуск переговоров «2+2» девальвирует подозрения в том, что Индия дрейфует в сторону Вашингтона.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Нью-Дели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Нью-Дели

Фото: РИА Новости/МИД РФ

— Россию тревожит явное сближение с США на антикитайской основе, а США — то, что Индия не собирается отказываться от дружбы с Россией и переходить в американский лагерь, — подчеркнул Алексей Куприянов. — Переход Индии и России к формату «2+2» говорит о том, что, с точки зрения Нью-Дели, Москва — не менее важный партнер, чем Вашингтон.

Ситуация в АТР стала центральной темой переговоров. «Мы выразили нашу серьезную обеспокоенность нашим индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются Соединенные Штаты под лозунгом так называемых индо-тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры», — сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров. Речь здесь в первую очередь о партнерстве Австралии, Великобритании и США AUKUS, которое подразумевает передачу Канберре технологий атомных подводных лодок.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время церемонии фотографирования в рамках российско-индийских переговоров в формате «2+2» в Нью-Дели

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время церемонии фотографирования в рамках российско-индийских переговоров в формате «2+2» в Нью-Дели

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Отвечая на вопрос «Известий», разделяет ли Нью-Дели российское восприятие этого формата как угрозы, министр заявил, что «индийские партнеры четко дистанцировались» от AUKUS. Они участвуют в формате QUAD, исходя из экономических, транспортных и инфраструктурных интересов, отметил Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва и Нью-Дели солидарны в том, чтобы препятствовать попыткам блоковых форматов «подмять под себя» АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — они договорились «поддерживать асеаноцентричный устраивающий всех без исключения формат архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе».

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