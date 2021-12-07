Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии

Позиции Москвы и Нью-Дели совпадают по многим вопросам на международной арене. Об этом Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая завершилась подписанием пакета соглашений в самых разных областях . В частности, речь идет о программе военно-технического сотрудничества до 2031 года. Кроме того, по итогам саммита было принято Совместное заявление «Россия–Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». По словам экспертов, диалог между двумя странами, действительно, развивается в положительном ключе, однако, в двусторонней повестке есть и слабые места.

Верность традициям

С момента начала пандемии коронавируса Владимир Путин практически свел к нулю зарубежные поездки . Единственным политиком, ради которого президент покинул родные стены, до сегодняшнего дня был американский лидер Джо Байден, с которым он встретился в июне текущего года в Женеве. Теперь этот список пополнился еще одной страной — Индией, куда глава РФ отправился 6 декабря для переговоров с премьер-министром .

Поездка в Нью-Дели — ответный визит на посещение премьером Моди Восточного экономического форума во Владивостоке в 2019-м. Лидеры двух стран должны были провести очную встречу еще в прошлом году. Однако коронавирусная инфекция внесла коррективы в эти планы, поскольку именно Индия в 2020-м превратилась в один из основных эпицентров пандемии СOVID-19.

Все по Дели_1 Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хайдарабадском дворце Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Несмотря на то, что распространение коронавируса пока так и не удалось остановить ни в РФ, ни в Индии, а в мире был и вовсе недавно выявлен новый штамм «Омикрон», лидеры не стали отдалять момент личной беседы . Причины очевидны: еще в 2000 году была закреплена практика проведения ежегодных встреч двух стран на высшем уровне. На этом фоне в Москве и Нью-Дели, по всей видимости, посчитали, что нарушать традицию, которая сохраняется на протяжении 20 лет, дважды подряд не стоит.

Кроме того, Москва и Нью-Дели выступают центрами многополярного мира, от которых во многом зависит стабильность на международной арене и решение глобальных проблем. Кроме того, Индия и Россия плотно сотрудничают по линии международных организаций, включая БРИКС и ШОС. С 2010 года Москву и Нью-Дели также связывает особо привилегированное стратегическое партнерство.

Теплое рукопожатие и объятие политиков лишь подтвердило дружественный настрой перед началом переговоров.

— Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений . Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее, — не скрывал положительные эмоции от встречи Владимир Путин.

По словам индийского премьер-министра, пандемия коронавирусной инфекции не смогла остановить темпы развития взаимоотношений двух стра н. Он напомнил, что Москва и Нью-Дели в этом году отмечают 50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом.

Многогранный разговор

Российско-индийская кооперация, действительно, развивается по самым разным направлениям. В частности, расширяется сотрудничество в сфере космоса и по линии гражданской ядерной энергетики , заметил Нарендра Моди.

— Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно, наши позиции по очень многим вопросам совпадают . Нас, безусловно, беспокоит всё, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью, — добавил глава РФ. — В связи с этим, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане.

В совместном заявлении лидеры двух стран выразили решительную поддержку мирного и стабильного Афганистана , подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечения невмешательства в ее внутренние дела.

Все по Дели_2 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров в Хайдарабадском дворце Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Набирают в оборотах и контакты в военной сфере , на регулярной основе проводятся совместные учения вооруженных сил двух стран. Как рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Индии Николай Кудашев, индийские вооруженные силы укомплектованы техникой и оборудованием российского производства на 60–70% .

В ноябре Россия начала поставлять в Индию зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» — соответствующий контракт стоимостью более $5 млрд они подписали в 2018 году. Уже согласованы контракты на производство и поставки в Индию автоматов АК203 и переносных зенитных комплексов «Игла-С». По итогам визита было подписано соглашение между правительствами двух стран о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы.

— Идет конкуренция за индийский рынок военной техники. Но у России здесь сильные позиции, и я надеюсь, что они сохранятся . Очевидно, что все основные международные игроки стремятся заручиться благосклонностью Нью-Дели. США пытаются оттянуть в свои конструкции — в тот же QUAD. Но Индия также входит в БРИКС и ШОС, поэтому было бы неправильно считать, что она может принадлежать какому-то одному лагерю и выступать против другого. У нее самостоятельная внешняя политика, она сама определяет свои приоритеты , — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Все по Дели_6 Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

При этом он напомнил: в нынешней Стратегии национальной безопасности Индия идет в одном ряду с Китаем — эти две страны выделены как особо приоритетные для Москвы . Но есть, по его мнению, в двусторонней повестке и слабые места — речь, в первую очередь, о торгово-экономическом сотрудничестве. Хотя в период с января по сентябрь товарооборот вырос на 38,1% и достиг $8,8 млрд, главная цель сторон — к 2025 году увеличить этот показатель до $30 млрд, уточнил Нарендра Моди.

Однако даже при ее достижении объем российско-индийской торговли будет в разы меньше товарооборота Дели и Вашингтона: по данным Hindustan Times, в 2020–2021 годах он составил $80,5 млрд.

— По сравнению с советским периодом, наша торговля с Индией очень мала — в этом смысле мы для Нью-Дели не самый важный партнер, — сказал «Известиям» глава группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. — В те же советские времена ее размер определяло то, что мы торговали с Индией себе в ущерб. Сейчас мы в этом не заинтересованы, и не совсем понятно, за счет чего мы можем развивать торговые отношения . Так, наши нефть и газ нужны Индии не в той же степени, что Китаю, да и поставлять российские ресурсы в Индию сложнее, чем из тех же стран Персидского залива.

Все по Дели_5 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Россия, в свою очередь, не особо нуждается в индийской сфере услуг, которая связывает Нью-Дели с западными экономиками. Поэтому здесь главный вопрос в том, как нам развивать экономические отношения, чтобы на фоне политического диалога они выглядели успешно, отметил эксперт.

Впрочем, у России и Индии есть конкретный план действий, который должен способствовать наращиванию экономических связей. Так, стороны в совместном заявлении, например, подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Индией . При этом два государства договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах. Стороны также согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии, а кроме того — ускорить оформление взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса .

Между тем, Индия пригласила российскую сторону принять участие в проектах судостроения и развития внутренних водных путей в качестве новых перспективных сфер сотрудничества. Нью-Дели также подтвердил свою приверженность наращиванию торговли и инвестиций на российском Дальнем Востоке . Всего стороны 6 декабря подписали 15 различных документов, а в совместном заявлении по итогам саммита и вовсе значится 99 пунктов.

Переговорный марафон

Встрече на высшем уровне предшествовал целый ряд переговоров: заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, разговор министров иностранных дел и, наконец, переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны): Сергей Лавров и Сергей Шойгу с российской стороны и Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх с индийской. О создании «2+2» Владимир Путин и Нарендра Моди договорились в апреле 2021 года. Россия стала четвертой страной, с которой Индия работает в таком формате, — наряду с партнерами по QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности) Австралией, США и Японией.

По оценке экспертов, запуск переговоров «2+2» девальвирует подозрения в том, что Индия дрейфует в сторону Вашингтона .

Все по Дели_4 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Нью-Дели Фото: РИА Новости/МИД РФ

— Россию тревожит явное сближение с США на антикитайской основе, а США — то, что Индия не собирается отказываться от дружбы с Россией и переходить в американский лагерь, — подчеркнул Алексей Куприянов. — Переход Индии и России к формату «2+2» говорит о том, что, с точки зрения Нью-Дели, Москва — не менее важный партнер, чем Вашингтон.

Ситуация в АТР стала центральной темой переговоров. «Мы выразили нашу серьезную обеспокоенность нашим индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются Соединенные Штаты под лозунгом так называемых индо-тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры», — сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров. Речь здесь в первую очередь о партнерстве Австралии, Великобритании и США AUKUS, которое подразумевает передачу Канберре технологий атомных подводных лодок.

Все по Дели_3 Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время церемонии фотографирования в рамках российско-индийских переговоров в формате «2+2» в Нью-Дели Фото: РИА Новости/МИД РФ

Отвечая на вопрос «Известий», разделяет ли Нью-Дели российское восприятие этого формата как угрозы, министр заявил, что «индийские партнеры четко дистанцировались» от AUKUS. Они участвуют в формате QUAD, исходя из экономических, транспортных и инфраструктурных интересов, отметил Сергей Лавров.