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Источник сообщил о возможных новых санкциях США против России

В Крыму указали на желание США развязать «маленькую войну» с Россией

Константинов заявил, что США хотят развязать «маленькую войну» с Россией
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Отказ президента США Джо Байдена соблюдать «красные линии» в международных отношениях свидетельствует о желании американской стороны развязать маленькую войну у границ России. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов.

Таким образом он прокомментировал заявление Байдена от 4 декабря, согласно которому американский лидер «не приемлет ничьих красных линий» в контексте ситуации на Украине.

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Константинов в свою очередь обратил внимание на то, что США «попробуют организовать контролируемую войну». По его словам, они умеют это делать.

«США, Великобритании и Украине нужна маленькая война на Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет», — подчеркнул глава крымского парламента в ходе беседы с журналистами.

В то же время он добавил, что власти Киева заинтересованы в военном конфликте. Константинов убежден, что в этом случае цель заключается в том, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем в стране и показать свою значимость.

Ранее, 5 декабря, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Соединенные Штаты с помощью дипломатического взаимодействия, подкрепленного данными разведки, убедили страны Евросоюза в якобы готовящемся вторжении России на Украину. Кроме того, согласно информации издания, Байден намерен «предостеречь» президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе их будущего разговора 7 декабря.

6 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что все эти представленные «карты вторжения» на самом деле являются фальсификацией. Он уточнил, что политический мир Запада находится в ступоре, блок НАТО также не знает, чем себя занять.

До этого, 18 ноября, президент России заявил, что Запад усугубляет диалог с РФ и очень поверхностно относится к предупреждениям Москвы не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

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