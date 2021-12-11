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Женская сила: как победить без рук

Сакинат Магомедова может всё сделать ногами
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сакинат Магомедова родилась без рук и в раннем возрасте осталась сиротой. После этого в ее жизни был интернат для детей с пороками развития, война, переезды, работа певицей в ресторане и рождение детей. Как она живет сейчас — в фотогалерее «Известий»
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После смерти матери Сакинат попала в интернат, но потом ее забрала к себе тетя. С началом военного конфликта в Чечне им пришлось переехать в соседний Дагестан, где женщина живет и по сей день
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Еще в детстве Сакинат научилась делать ногами всё, что необходимо в повседневной жизни: вести домашнее хозяйство, ухаживать за собой, готовить пищу
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В недавнем прошлом она занималась спортивными единоборствами. Титулы чемпиона Европы и мира по паратхэквондо — результат упорных тренировок
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сакинат одна воспитывает двух детей — сына Руслана и дочь Фатиму
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Занятия паратхэквондо теперь в прошлом
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
У нее практически нет соперников во всем мире, так как очень мало паралимпийцев специализируются на тхэквондо
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сейчас Сакинат осваивает стрельбу из лука
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Для нее это абсолютно новая и сложная спортивная дисциплина
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сакинат хочет добиться высоких результатов и всё время тренируется. Но в соревнованиях пока не участвует
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Она мечтает, чтобы ей разрешили сдать экзамены на водительские права, ведь машина очень облегчила бы ей жизнь
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История Сакинат Магомедовой: как живет женщина без рук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Однако пока женщина справляется и без машины — всю жизнь она очень следит за своей физической формой и много времени проводит в спортзале
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