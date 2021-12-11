Женская сила: как победить без рук

Сакинат Магомедова родилась без рук и в раннем возрасте осталась сиротой. После этого в ее жизни был интернат для детей с пороками развития, война, переезды, работа певицей в ресторане и рождение детей. Как она живет сейчас — в фотогалерее «Известий»