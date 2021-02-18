Верный глаз: как глухие женщины Газы делают мультфильмы

Сектор Газа — регион с самой высокой безработицей среди женщин на территории всей Северной Африки и Ближнего Востока. Удаленная работа для многих из них — единственный шанс самореализоваться, заработать на жизнь и получить независимость. Как палестинки открывают для себя мир цифровых технологий — в фотогалерее «Известий»