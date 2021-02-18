Верный глаз: как глухие женщины Газы делают мультфильмы

Сектор Газа — регион с самой высокой безработицей среди женщин на территории всей Северной Африки и Ближнего Востока. Удаленная работа для многих из них — единственный шанс самореализоваться, заработать на жизнь и получить независимость. Как палестинки открывают для себя мир цифровых технологий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Женщинам в Газе, особенно в сфере IT, работу найти практически невозможно
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Ситуацию усугубляет гендерное неравенство — многих на работу в офис не отпускают мужья
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Кроме того, стоимость электроэнергии днем выше, поэтому многие малые предприятия, не имеющие собственных генераторов, заставляют сотрудников выходить на работу ночью
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Для женщин это не вариант — им запрещено по ночам выходить из дома
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Удаленная работа для них — единственный шанс самореализоваться и заработать собственные средства
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Особенно актуально это стало с началом пандемии, когда и многие мужчины лишились заработка
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Для женщин в Газе открыли специальные тренинги
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Фото: Getty Images/NurPhoto
На одном из них жительниц Газы с нарушением слуха учат рисовать мультфильмы
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Сначала мультипликационные герои по старинке создаются на бумаге, а затем оживают на экране. Дальнейшие планы — освоение компьютерной анимации, одного из самых перспективных направлений диджитал-индустрии
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