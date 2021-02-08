Свобода воли: как встать на лыжи без ног

Сергей Александров в 2009 году потерял обе ноги — сорвался во время экстремального покорения Эльбруса и получил тяжелые травмы. Теперь он горнолыжник-паралимпиец и единственный россиянин, соревнующийся на протезах. В шутку он называет себя киборгом. Спустя 10 лет после травмы он принял участие в Паралимпийских играх в Южной Корее. Как живет и тренируется спортсмен — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Чепакин
Биться за победу с «нормальными» спортсменами для Сергея привычное дело
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Фото: Андрей Чепакин
Живут Александровы скромно, но вся необходимая экипировка и инвентарь имеются. С чем-то помогают благотворители
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Фото: Андрей Чепакин
Утром он делает специальную гимнастику — минут на 45
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Фото: Андрей Чепакин
Поселок Коробицыно в Ленинградской области — питерская горнолыжная мекка. Одна из самых сложных задач — натянуть комбинезон
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Фото: Андрей Чепакин
К повышенному вниманию окружающих «киборг» давно привык, оно его не смущает
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Фото: Андрей Чепакин
Когда есть возможность, тренировки продолжаются до глубокой ночи
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Фото: Андрей Чепакин
Еще одно спортивное увлечение Сергея — адаптивный вейкбординг. И в этом виде спорта он уже успел добиться определенных успехов — занять призовые места на всероссийских соревнованиях
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Фото: Андрей Чепакин
Лето Сергей проводит на спортивных сборах в Крыму
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Фото: Андрей Чепакин
Вейк-парк Гасфорт — самое подходящее место для тренировок адаптивных вейкбордистов
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Фото: Андрей Чепакин
Тренироваться Сергей может с утра до вечера
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Фото: Андрей Чепакин
Есть в адаптивном вейкбординге элементы, которые может выполнить только он, единственный во всем мире
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Фото: Андрей Чепакин
Тренировки закончены — наступает время отдыха и веселья
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Фото: Андрей Чепакин
Даже обычную прогулку по заброшенной железной дороге Сергей может превратить в тренировку на равновесие и устойчивость
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Фото: Андрей Чепакин
Купание — лучший способ сбросить накопившуюся усталость
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Фото: Андрей Чепакин
В перерывах между тренировками горнолыжник и вейкбордист покоряет крымские горы
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Фото: Андрей Чепакин
Постоянный компаньон спортсмена, который сопровождает его во всех приключениях, — хаски Шер
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Фото: Андрей Чепакин
До трагического случая на Эльбрусе Сергей активно увлекался бегом
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Фото: Андрей Чепакин
Сейчас число пробежек пришлось сократить — нет ни сил, ни времени
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Фото: Андрей Чепакин
Иногда Сергей любит побыть в полном одиночестве
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Фото: Андрей Чепакин
Рыбалка на тихих озерах Карельского перешейка — лучший способ восстановить силы
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Фото: Андрей Чепакин
После короткой передышки — новые цели и подготовка к очередным свершениям
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