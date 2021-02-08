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Свобода воли: как встать на лыжи без ног

Через 10 лет после травмы экстремал отправился на Паралимпиаду
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В шутку Серёга называет себя киборгом. Каждые удачные новые «ноги» повод для искренней радости
Фото: Андрей Чепакин
Сергей Александров в 2009 году потерял обе ноги — сорвался во время экстремального покорения Эльбруса и получил тяжелые травмы. Теперь он горнолыжник-паралимпиец и единственный россиянин, соревнующийся на протезах. В шутку он называет себя киборгом. Спустя 10 лет после травмы он принял участие в Паралимпийских играх в Южной Корее. Как живет и тренируется спортсмен — в фотогалерее «Известий»
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Биться за победу с «нормальными» спортсменами со своими руками-ногами – привычное дело
Фото: Андрей Чепакин
Биться за победу с «нормальными» спортсменами для Сергея привычное дело
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Живут Александровы скромно. Но экипировка и инвентарь – это святое. Без помощи добрых людей и организаций не обходится. Фонда «Точка опоры», например
Фото: Андрей Чепакин
Живут Александровы скромно, но вся необходимая экипировка и инвентарь имеются. С чем-то помогают благотворители
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Утро – это специальная гимнастика минут на 45
Фото: Андрей Чепакин
Утром он делает специальную гимнастику — минут на 45
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Посёлок Коробицино в Ленинградской области – питерская горнолыжная Мекка. Натянуть комбинезон – та ещё наука!
Фото: Андрей Чепакин
Поселок Коробицыно в Ленинградской области — питерская горнолыжная мекка. Одна из самых сложных задач — натянуть комбинезон
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К такому вниманию «киборг» Серёга давно привык, и оно его не смущает
Фото: Андрей Чепакин
К повышенному вниманию окружающих «киборг» давно привык, оно его не смущает
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Когда есть возможность, то тренировки на горнолыжном курорте «Золотая Долина» продолжаются до глубокой ночи
Фото: Андрей Чепакин
Когда есть возможность, тренировки продолжаются до глубокой ночи
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Второе спортивное увлечение Серёги – адаптивный вейкбординг. Успехи, в виде призовых мест на Всероссийских соревнований, уже есть
Фото: Андрей Чепакин
Еще одно спортивное увлечение Сергея — адаптивный вейкбординг. И в этом виде спорта он уже успел добиться определенных успехов — занять призовые места на всероссийских соревнованиях
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С друзьями из разных городов России в Крыму. Без помощи Фонда Президентских грантов такие полноценные спортивные сборы были бы невозможны
Фото: Андрей Чепакин
Лето Сергей проводит на спортивных сборах в Крыму
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Вейк-парк Госфорт в Крыму – гостеприимное место для тренировок адаптивных вейкбордистов
Фото: Андрей Чепакин
Вейк-парк Гасфорт — самое подходящее место для тренировок адаптивных вейкбордистов
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Крым. Можно отдаваться тренировкам с утра до вечера. Настроение отличное
Фото: Андрей Чепакин
Тренироваться Сергей может с утра до вечера
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Есть в адаптивном вейкбординге элементы, которые Серёга выполняет единственный в мире
Фото: Андрей Чепакин
Есть в адаптивном вейкбординге элементы, которые может выполнить только он, единственный во всем мире
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База в посёлке имени Свердлова. Потренировались. Можно и подурачится. С коллегой по команде Стасом Бураковым
Фото: Андрей Чепакин
Тренировки закончены — наступает время отдыха и веселья
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У заброшенной железной дороги. Даже обычная прогулка может стать тренировкой на равновесие и устойчивость
Фото: Андрей Чепакин
Даже обычную прогулку по заброшенной железной дороге Сергей может превратить в тренировку на равновесие и устойчивость
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Купание после тренировки на базе в поселке имени Свердлова. Здесь базируется проект по адаптивному вейкбордингу Step2wake
Фото: Андрей Чепакин
Купание — лучший способ сбросить накопившуюся усталость
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Итог прогулки по крымским скалам – отличный вид!
Фото: Андрей Чепакин
В перерывах между тренировками горнолыжник и вейкбордист покоряет крымские горы
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Хаски Шер – друг и партнёр по все активностям
Фото: Андрей Чепакин
Постоянный компаньон спортсмена, который сопровождает его во всех приключениях, — хаски Шер
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Бег – любовь со времени обычных ног. Сейчас нет ни сил, ни времени, чтобы уделять ему много внимания. Но когда есть возможность побегать, больше всех радуется Шер
Фото: Андрей Чепакин
До трагического случая на Эльбрусе Сергей активно увлекался бегом
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На прогулке с верным Шером
Фото: Андрей Чепакин
Сейчас число пробежек пришлось сократить — нет ни сил, ни времени
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Иногда так надо – во всём мире ты один
Фото: Андрей Чепакин
Иногда Сергей любит побыть в полном одиночестве
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Рыбалка на тихих озёрах Карельского перешейка – что может быть лучше для восстановления сил
Фото: Андрей Чепакин
Рыбалка на тихих озерах Карельского перешейка — лучший способ восстановить силы
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Портрет в любимом месте и с любимым напарником
Фото: Андрей Чепакин
После короткой передышки — новые цели и подготовка к очередным свершениям
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