Свобода воли: как встать на лыжи без ног

Сергей Александров в 2009 году потерял обе ноги — сорвался во время экстремального покорения Эльбруса и получил тяжелые травмы. Теперь он горнолыжник-паралимпиец и единственный россиянин, соревнующийся на протезах. В шутку он называет себя киборгом. Спустя 10 лет после травмы он принял участие в Паралимпийских играх в Южной Корее. Как живет и тренируется спортсмен — в фотогалерее «Известий»