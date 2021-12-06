Невролог назвала позволяющие выявить инсульт способы

Для того чтобы выявить инсульт, требуется улыбнуться, поднять обе руки и постараться разборчиво произнести любые слова, если же человек не способен это сделать, необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказала в понедельник, 6 декабря, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон.

По ее словам, асимметрия лица также не является «хорошим» признаком, речь идет о ситуации, при которой у человека один угол рта не приподнят, а опущен.

«Четвертый симптом — это время. Есть четыре часа. Если какой-то из этих симптомов у человека есть, то тогда нужно вызывать скорую помощь», — добавила специалист.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Вон также обратила внимание на то, что для профилактики инсульта необходимо проходить обследования. При этом, по ее словам, современные методы диагностики позволяют точно определить диагноз.

«Защититься от инсульта можно тем, чтобы давление было нормальное и чтобы сосуды, которые доставляют кровь головному мозгу, были в функциональном состоянии. Есть такие методы диагностики, называется это дуплексное сканирование», — рассказала Вон.

Она отметила, что в этом случае ставится датчик на сонную артерию, также можно сделать эхокардиографию.

Ранее, 1 декабря, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов заявил, что после того как пациент с хроническим заболеванием сердца переболел COVID-19, у него повышается риск обострений болезней сердечно-сосудистой системы. Он пояснил, что подобные случаи зачастую требуют коррекции лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.