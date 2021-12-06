Американист дал прогноз на предстоящие переговоры Путина и Байдена

В ходе предстоящей встречи по видеосвязи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут найти решения по дипломатическим скандалам, ускорить переговоры об ограничении стратегических вооружений, а также договориться по Украине. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, в беседе с «Известиями» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

По его словам, за два года пандемии коронавируса все уже адаптировались к онлайн-формату переговоров, так что это не должно повлиять на продуктивность диалога. К тому же лидеры не собираются подписывать документов, а значит, не требуется участие делегаций, согласование текстов, добавил американист.

«Темы обсуждения уже заявлены, но в процессе разговора может всё повернуться иначе. Цели Путина и Байдена могут отличаться. Я не думаю, что Байден собирается грозить или стучать кулаком, смысла в этом нет, а он понимает, что с Путиным такой номер не проходит. Учитывая, что американцы настаивали на диалоге и пошли на встречу в срочном порядке, значит, Байден заинтересован в каких-то договоренностях. И у них действительно есть возможность найти какие-то решения по дипломатическим скандалам, ускорению переговоров об ограничении стратегических вооружений. Могут договориться и по Украине», — предположил эксперт.

Между тем политолог отметил, что Соединенные Штаты специально «на пустом месте» повысили градус напряженности, посылая корабли и самолеты в Черное море», а также запустили эскалацию в Донбассе, считая такие действия хорошим рычагом давления.

«Другое дело, что это средство не очень пригодное, но они вот так считают. Однако это вовсе не значит, что США не хотят договариваться по Украине. <…> В любом случае Байдену нужны какие-то договоренности, ведь внутри США дела его плохи, рейтинги падают, а ему необходимо показать, что он мировой лидер и способен решать вопросы», — подытожил Рогулев.

Лидеры двух стран проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прямого эфира общения Путина и Байдена не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Последняя встреча глав государств состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса дольше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями РФ и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

В ходе переговоров было принято совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.