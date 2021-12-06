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Работодатель выступила против введения постоянного выходного 31 декабря

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Заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» Наталья Агре выступила против предложения депутатов Госдумы ввести выходной 31 декабря на постоянной основе. О своей позиции она рассказала в понедельник, 6 декабря, в беседе с «Известиями».

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Ранее в этот день члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили сделать предновогодний день 31 декабря выходным. По их мнению, этот день уже давно «и так нерабочий». При этом Бессараб подчеркнула, что в случае если 31 декабря станет постоянным выходным, то выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.

Агре в свою очередь отметила, что один выходной день в государстве — это «очень дорогостоящая история». По ее мнению, каждый руководитель в своей организации сам может решить, сделать ли 31 декабря выходным днем.

«Я являюсь руководителем института. Естественно, определенные послабления с точки зрения посещения работы для сотрудников быть могут. Но в этом году, так сложилось, было очень много дней, когда мы были вынуждены оставаться дома, а ведь с нас как с руководителей организации никто не снимает ответственность за выполнение той работы, которую должны выполнить в рамках календарных дней. Поэтому лишать возможности выполнить работу, вводя еще один выходной день, мне кажется, излишне», — заключила Агре.

В сентябре правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Отдыхать в новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января, а 1 и 2 января, выпадающие на выходные и совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

Майские праздники намечены на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Кроме того, нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник, 7 марта. Таким образом, в марте россияне будут отдыхать с 6-го по 8-е число.

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