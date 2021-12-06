Фестиваль «Чудо света. Связь времен» пройдет в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Чудо света. Связь времен» пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского комитета по развитию туризма.

Основной темой шестого ежегодного светового шоу станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. В этот раз зрители увидят взаимосвязь знаменательных событий и великих людей в истории как самого Петербурга, так и всей России.

В 2021 году красочное шоу пройдет в режиме онлайн, благодаря чему увидеть его смогут не только петербуржцы, но и жители других городов и стран.

Участники фестиваля установили новый мировой рекорд.

«Мастера и художники по свету, компьютерные дизайнеры 3D - графики и анимации сотворили самую большую по протяженности световую проекцию - 1244 метра», — говорится в сообщении.

Панорамной базой для световых картин и инсталляций станут исторические стены Петропавловской крепости - знакового символа города. В волшебной игре света, тени и огней работы художников будут представлены ключевые традиции Петербурга, а также исторические периоды его становления, культура, современные достижения, классическое наследие России и научный прогресс.

Увидеть это яркое шоу можно будет в 00:30 мск на Пятом канале.

Ежегодное световое шоу «Чудо света» проводится Санкт‑Петербурге при поддержке Комитета по развитию туризма, начиная с 2016 года.

В 2018 году фестиваль вошел в топ-200 событий России, получив статус «Национальное событие-2018». Спустя год мероприятие было удостоено Гран-При национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

27 сентября Санкт-Петербург отметил Всемирный день туризма праздничным фестивалем. В городе на Неве 25 и 26 сентября состоялся фестиваль «Два дня — миллион впечатлений», объединивший самые праздничные события «Недели туризма». Главная цель проведения праздника, организованного по инициативе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, — показать жителям и гостям города, как интересен Петербург и какую роль для города играет сфера гостеприимства. Все праздничные мероприятия проводились с учетом требований эпидемической безопасности и были доступны для просмотра в онлайн-формате.