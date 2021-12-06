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Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самых популярных артистов 2021 года

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери стали самыми популярными исполнителями в текущем году по версии пользователей сервиса «Яндекс.Музыка». Соответствующие результаты опубликованы в понедельник, 6 декабря, на странице проекта «Это был мой год 2021».

Артистом года стал Моргенштерн, который выпустил двойной альбом Million dollar: Happines и Million dollar: Business с участием исполнителя Slava Marlow.

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Лучшей певицей в 2021 году «Яндекс.Музыка» назвала Краймбрери. Певица набрала наибольшее число прослушиваний за текущий год. Она известна своими песнями под названием «Глупая» и «Ты не моя пара».

Вместе с тем треком года среди российских артистов сервис назвал композицию «Птичка», которую исполнил рэп-дуэт HammAli & Navai, тогда как первое место среди зарубежных исполнителей в данном списке занял трек Rampampam от румынской певицы Minelli.

Ранее, 1 декабря, стриминговый сервис Spotify подвел музыкальные итоги года в разделе «Вот это 2021». Таким образом, в России самым популярным по числу прослушиваний у пользователей артистом стал Моргенштерн и его трек Cristal & МОЁТ.

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