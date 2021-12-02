Сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым артистом в РФ

Стриминговый сервис Spotify подвел музыкальные итоги года в разделе «Вот это 2021». В России самым популярным по числу прослушиваний у пользователей артистом стал рэпер Моргенштерн и его трек «Cristal & МОЁТ», сообщили 1 декабря в пресс-службе сервиса.

Пятерку самых прослушиваемых исполнителей в России за 2021 год составили рэперы: Скриптонит занял второе место по популярности, kizaru — третье, дуэт Miyagi & Andy Panda — на четвертом месте, Big Baby Tape замкнул пятерку лидеров.

Среди самых популярных музыкальных жанров у россиян преобладали в этом году русский и зарубежный рэп, зарубежная и российская поп-музыка, русский альтернативный поп.

«В топе самых популярных жанров уже второй год лидирующие позиции удерживает русскоязычный рэп. А вот зарубежный рэп поднялся с пятой на вторую строчку. За ним следует иностранная и русскоязычная поп-музыка. Закрывает топ-5 жанров русская альтернативная поп-музыка», — отметили в Spotify.

В мировом масштабе самым популярным исполнителем стал пуэрториканец Bad Banny. В пятерке лидеров с ним — Тэйлор Свифт на втором месте,­ южнокорейский коллектив BTS — на третьем, Дрейк и Джастин Бибер — на четвертом и пятом местах популярности соответственно.

24 ноября назвали самая популярная песня всех времен по версии журнала Billboard — ею стала композиция Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Трек сместил с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд.