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Названа самая популярная песня всех времен

Billboard: песня Blinding Lights исполнителя The Weeknd стала самой популярной песней всех времен
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Сингл Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd назван самой популярной песней всех времен по версии Billboard. Об этом 24 ноября сообщается на сайте журнала.

Как отмечает издание, композиция сместила с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд. За это Blinding Lights была названа «величайшей песней всех времен».

Ранее, 23 мая, сообщалось, что The Weeknd стал безоговорочным триумфатором премии Billboard Music Awards 2021, которая состоялась в американском Лос-Анджелесе.

Артист получил 10 «Золотых микрофонов», том числе в основных номинациях: «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель среди мужчин» и «Лучший в рейтинге Hot 100»

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