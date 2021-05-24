The Weeknd получил 10 наград премии Billboard Music Awards

Канадский певец The Weeknd стал безоговорочным триумфатором премии Billboard Music Awards 2021, завоевав сразу 10 наград. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщается на сайте американского журнала Billboard.

Так, певец The Weeknd, чье настоящее имя — Эйбел Тесфайе, получил 10 «Золотых микрофонов», в том числе в основных номинациях: «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель среди мужчин» и «Лучший в рейтинге Hot 100», пишет НСН.

Пять наград, в том числе в номинации «Лучший новый исполнитель», посмертно получил рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), пишет сайт aif.ru. Музыканта убили в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мать Одри.

По четыре статуэтки получили пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny и участники южнокорейской группы BTS. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», BTS является абсолютным рекордсменом в Южной Корее с многомиллионной армией фанатов. Музыканты получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома под названием Wings.

Как пишет REGNUM, BTS впервые завоевала более двух наград. В 2019 году музыканты победили в номинациях «Лучший дуэт/группа» и «Лучший социальный исполнитель».

Среди исполнительниц наградами отметили Тейлор Свифт и Леди Гагу. Рэпер Дрейк получил награду в номинации «Артист десятилетия», певица Pink выиграла в номинации «Икона».

Церемония вручения премии Billboard Music Awards 2021 прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье, 23 мая.

23 мая сообщалось, что победители песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Maneskin, сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию.