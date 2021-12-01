Рэперы оказались самыми прослушиваемыми артистами в России

Стриминговый сервис Spotify подвел итоги 2021 года в России. Чаще всего пользователи на территории страны слушали Моргенштерна, на втором месте — Скриптонит, а kizaru — на третьем. Замыкают пятерку лидеров дуэт Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape.

По мнению представителей Spotify, слушатели продемонстрировали верность своим музыкальным предпочтениям, продемонстрированным в 2020 году.

«Как и в прошлом году, первое место в рейтинге по миру удерживает пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny. В России же второй год подряд особой популярностью пользуются русскоязычные исполнители, в частности представители жанра русский рэп», — поделилась с «Известиями» PR-директор Spotify в России и СНГ Ольга Зыряева.

Самым популярным в России треком оказался Cristal & МОЁТ Моргенштерна. А вот альбом Million Dollar: Business не смог занять первую строчку и уступил релизу kizaru, Big Baby Tape — Bandana I.

Что же касается топовых треков и альбомов в мире, здесь по обоим пунктам лидирует Оливия Родриго с композицией drivers license и лонгплеем SOUR.

24 ноября была названа самая популярная песня всех времен по версии журнала Billboard — ею стала композиция Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Трек сместил с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд.

Сервис Spotify был создан в 2008 году. В России он был официально запущен 15 июля 2020 года.