Юрист оценил идею Минтруда изменить порядок выплаты пенсий в России

Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в понедельник, 6 декабря, прокомментировал «Известиям» предложение Минтруда изменить порядок оформления и начисления пенсий для двух категорий граждан.

Речь идет о документе ведомства, на который ранее в этот же день обратили внимание СМИ. Согласно ему, изменения коснутся только тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В частности, в поправках говорится о тех, кто получают пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

По словам юриста, от реализации инициативы Минтруда масштабных изменений не произойдет, так как, по сути, речь идет о реализации тех прав, которые и так раньше имели указанные категории граждан.

«То есть Минтруд, обязал ПФР (Пенсионный фонд России. — Ред.) осуществить необходимые выплаты пенсионерам», — отметил он.

При этом он допустил, что более эффективной мерой в сфере пенсионного обеспечения было бы ввести наказания за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров.

В соответствии с инициативой Минтруда, подать заявление на получение пенсионных накоплений указанные группы смогут через портал «Госуслуги». Его будут рассматривать в течение пяти дней, после чего гражданин получит уведомление через тот же портал. Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.

22 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Как отметил премьер-министр России, гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

20 ноября, сообщалось, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года.

Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Кроме того, россияне смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.