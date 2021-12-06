Минтруд предложил изменить порядок выплаты пенсий в России

В Минтруде предлагают изменить порядок оформления и начисления пенсий для двух категорий граждан. Проект соответствующих поправок был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. СМИ обратили внимание на документ в понедельник, 6 декабря.

Согласно проекту поправок, изменения коснутся только тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. Речь идет о тех, кто получают пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подать заявление указанные группы смогут через портал «Госуслуги». Его будут рассматривать в течение пяти дней, после чего гражданин получит уведомление через тот же портал. Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.

Ранее, 22 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Как отметил премьер-министр России, гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года.

Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Кроме того, россияне смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.