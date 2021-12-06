Диетолог предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ

Бананы противопоказаны тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения. Об этом 6 декабря сообщила «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Разумовская.

Вместе с тем, по словам специалиста, бананы будут полезны людям с гастритом, так как они позволяют уменьшить кислотность желудка и снизить риск изжоги.

Разумовская отметила, что зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и могут сыграть роль мочегонного. Кроме того, врач добавила, что один банан заряжает энергией, которой хватает на час силовой тренировки или тяжелой физической работы.

Ранее 6 декабря врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната.

Мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, которые обладают сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.

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