Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Японии заявил о стремлении к развитию отношений с Россией
Мир
В ВОЗ рассказали о течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме
Экономика
Немцы раскритиковали депутата Европарламента за угрозы закрыть СП-2
Мир
Индия и Россия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Экономика
Эксперт спрогнозировал подорожание ряда товаров к Новому году до 7%
Общество
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности
Общество
Задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из РФ
Общество
Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте «Листвяжная»
Мир
CNN заявил о готовности США бойкотировать Олимпиаду в Пекине на неделе

Диетолог предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ

Диетолог Разумовская предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бананы противопоказаны тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения. Об этом 6 декабря сообщила «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Разумовская.

Вместе с тем, по словам специалиста, бананы будут полезны людям с гастритом, так как они позволяют уменьшить кислотность желудка и снизить риск изжоги.

Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты
Многие из них помогут не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровить рацион

Разумовская отметила, что зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и могут сыграть роль мочегонного. Кроме того, врач добавила, что один банан заряжает энергией, которой хватает на час силовой тренировки или тяжелой физической работы.

Ранее 6 декабря врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната.

Мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, которые обладают сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.

9 ноября врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных для иммунитета свойствах облепихи. По ее словам, ягода содержит больше витамина С, чем цитрусовые.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021