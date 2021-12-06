Извлеченный из-под завалов в Тыве госпитализирован в тяжелом состоянии

Второй мужчина, пострадавший при обрушении здания бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«[Состояние] тяжелое. [Находится] в Ресбольнице № 1, травмы тяжелые и переохлаждение», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Глава Тывы Владислав Ховалыг написал в соцсети, что мужчину доставили в больницу санавиацией. Для его спасения пришлось провести ампутацию ног. По словам чиновника, на тот момент смертельная опасность грозила всем, кто там находился: конструкции могли обрушиться в любо мгновение.

«В 01:30 часов поступила счастливая весть, что его нашли. Он получил сильные травмы. Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали всё, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело. Сейчас он находится в Кызыле. За его состоянием регулярно следят врачи», — написал глава Тывы Владислав Ховалыг на странице «ВКонтакте».



Перекрытия неэксплуатируемого 13-этажного здания горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак обрушились во время демонтажа 5 декабря. Инцидент произошел в 12:17 (мск). Погиб один человек, еще один пострадал. Второго рабочего извлекли более чем через девять часов. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия.