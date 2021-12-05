Один человек погиб при обрушении во время разбора здания в Тыве

Перекрытия неэксплуатируемого здания обрушились во время разбора в Тыве. По данным «Известий», погиб один человек, еще один пострадал.

Инцидент произошел в городе Ак-Довурак. Перекрытие обрушилось при разборе одного из зданий асбестового комбината.

Ранее, 2 декабря, в поселке Ола Магаданской области порывом ветра снесло участок стены строящейся школы и строительные леса. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината. 29-летняя женщина находилась в кабине упавшего мостового крана.

Днем ранее сообщалось о взрыве газового баллона, полностью уничтожившего жилой дом на востоке Мексики. Отмечалось, что в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

До этого, 29 ноября, в одной из школ Одессы на учеников прямо во время занятий рухнула часть потолка. Инцидент произошел на уроке информатики в школе № 111. В результате происшествия пострадал один ученик. В качестве причин инцидента названы дырявая крыша и дожди.