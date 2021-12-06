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Спасатели более девяти часов искали попавшего под завал в Тыве рабочего

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Более девяти часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь из-под завалов пострадавшего из обрушившегося здания горно-обогатительного комбината в городе Ак-Довурак рабочего. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

Сразу после ЧП сотрудники МЧС вытащили из-под завала тело одного человека. Для извлечения на поверхность второго рабочего понадобилось более девяти часов. Работы осложнялись низкими температурами воздуха до -25 градусов. Кроме того, проезд тяжелой техники к месту проведения работ был затруднен обрушившимися конструкциями, и разбор завалов пришлось проводить вручную.

Чтобы поддержать необходимую для жизни температуру, в районе нахождения пострадавшего были установлены тепловые пушки. Дополнительно из Кызыла доставлен универсальный мобильный обогреватель «Горыныч» на базе КАМАЗ. В результате спасатели достали пострадавшего и передали его медикам.

На месте происшествия работали 44 человека и 11 единиц техники.

Перекрытия неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак обрушились во время демонтажа 5 декабря. Инцидент произошел в 12.17 (мск). Погиб один человек, еще один пострадал.

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