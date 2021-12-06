Виноделы рассказали о конкурентоспособности российских вин

После вступления в силу «Закона о виноградарстве и виноделии», российские производители вин задумались о конкуренции с западными марками. В беседе с РЕН ТВ 6 декабря они рассказали, как развивается отрасль.

Завод «Новый свет» — единственный в стране выпускает классическое шампанское, которое выдерживается в старинных тоннелях, построенные при основоположнике винной отрасли страны Льве Голицыне.

В подножие горы Орел уходят тоннели князя Голицына, где до сих пор зреют миллионы бутылок шампанского. Это настоящий город под тоннами горной породы длиной более 3 км, с идеальной температурой — не выше 14 градусов круглогодично.

«В старинных тоннелях выдерживается миллионы бутылок. В год мы выпускаем 1,8 млн, и мы уверены, что шампанского «Новый свет» на новый год всем хватит», — заверила глава отдела маркетинга «Нового света» Татьяна Павлова.

Князю Голицыну принадлежат и тоннели «Массандры». Там, где добывали известняк на возведение послевоенного Севастополя, расположились хранилища Инкермана. Но важнейший секрет успеха хорошего вина лежит на поверхности. От Судака и до Севастополя растянулась лоза Массандры. 180 км автохтонных сортов и тех, что прижились в Крыму.

«Я думаю, вино это искусство. Я как агроном, я готовлю краски, то что растет в поле это краски, а винодел — это художник», — рассказала главный агроном «Массандры» Татьяна Полякова.

Инвестиции — символ того, что отрасль на новом витке развития. Летом прошлого года вступил в силу первый в истории страны «Закон о виноградарстве и виноделии». Для покупателя это уже сейчас значит: подойдя в магазине к витрине с надписью «Вино России» он найдет только качественный продукт.

По мнению первого замгендиректора «Массандры» Валерия Тройчука, правительство страны дало отрасли импульс, благодаря которому покупатель уже сейчас знает, что на витрине с надписью «Вино России», он найдет качественный продукт.

«Вот этот импульс, он позволит создать и питомники новые для выращивания саженцев виноградных, и, скажем, субсидии на виноградарство тоже. Это такой локомотив отрасли может стать или даже сельского хозяйства в целом. Мы переходим к модели управления отраслью, которая принята в старых винодельческих европейских странах и доказала свою эффективность. Россия встанет твердо на винную карту мира и составит серьезную конкуренцию старому и новому свету», — заявил Тройчук.

В конце ноября российские виноградари и виноделы объединились в Федеральную саморегулируемую организацию. Организация виноградарей и виноделов столкнула ведущих игроков рынка из всех винодельческих регионов страны. Новая модель управления отраслью станет демократичнее и жестче, в частности, «играть в кошки-мышки с Министерством сельского хозяйства» у производителей не получится, придется нести ответственность за продукт.