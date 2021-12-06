Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Мир
Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Армия
РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению
Экономика
Вклады для малоимущих предложили ограничить суммой в 300 тыс. рублей
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Виноделы рассказали о конкурентоспособности российских вин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После вступления в силу «Закона о виноградарстве и виноделии», российские производители вин задумались о конкуренции с западными марками. В беседе с РЕН ТВ 6 декабря они рассказали, как развивается отрасль.

Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Жители каких регионов первыми смогут купить спиртное онлайн

Завод «Новый свет» — единственный в стране выпускает классическое шампанское, которое выдерживается в старинных тоннелях, построенные при основоположнике винной отрасли страны Льве Голицыне.

В подножие горы Орел уходят тоннели князя Голицына, где до сих пор зреют миллионы бутылок шампанского. Это настоящий город под тоннами горной породы длиной более 3 км, с идеальной температурой — не выше 14 градусов круглогодично.

«В старинных тоннелях выдерживается миллионы бутылок. В год мы выпускаем 1,8 млн, и мы уверены, что шампанского «Новый свет» на новый год всем хватит», — заверила глава отдела маркетинга «Нового света» Татьяна Павлова.

Князю Голицыну принадлежат и тоннели «Массандры». Там, где добывали известняк на возведение послевоенного Севастополя, расположились хранилища Инкермана. Но важнейший секрет успеха хорошего вина лежит на поверхности. От Судака и до Севастополя растянулась лоза Массандры. 180 км автохтонных сортов и тех, что прижились в Крыму.

«Я думаю, вино это искусство. Я как агроном, я готовлю краски, то что растет в поле это краски, а винодел — это художник», — рассказала главный агроном «Массандры» Татьяна Полякова.

Инвестиции — символ того, что отрасль на новом витке развития. Летом прошлого года вступил в силу первый в истории страны «Закон о виноградарстве и виноделии». Для покупателя это уже сейчас значит: подойдя в магазине к витрине с надписью «Вино России» он найдет только качественный продукт.

По мнению первого замгендиректора «Массандры» Валерия Тройчука, правительство страны дало отрасли импульс, благодаря которому покупатель уже сейчас знает, что на витрине с надписью «Вино России», он найдет качественный продукт.

«Вот этот импульс, он позволит создать и питомники новые для выращивания саженцев виноградных, и, скажем, субсидии на виноградарство тоже. Это такой локомотив отрасли может стать или даже сельского хозяйства в целом. Мы переходим к модели управления отраслью, которая принята в старых винодельческих европейских странах и доказала свою эффективность. Россия встанет твердо на винную карту мира и составит серьезную конкуренцию старому и новому свету», — заявил Тройчук.

В конце ноября российские виноградари и виноделы объединились в Федеральную саморегулируемую организацию. Организация виноградарей и виноделов столкнула ведущих игроков рынка из всех винодельческих регионов страны. Новая модель управления отраслью станет демократичнее и жестче, в частности, «играть в кошки-мышки с Министерством сельского хозяйства» у производителей не получится, придется нести ответственность за продукт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021