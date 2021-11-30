Виноградари и виноделы России создадут саморегулируемую организацию

Разработкой стандартов российских производителей вина займется Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России, которая будет выдавать лицензии и сертификаты качества. О создании организации стало известно 29 ноября.

Организация виноградарей и виноделов объединила ведущих игроков рынка из всех винодельческих регионов страны. По словам исполнительного секретаря правления ФСРО Дмитрия Киселева, организацию зарегистрируют в Минюсте и ФНС в ближайшие недели, и она начнет полноценно функционировать.

Киселев заявил, что новая модель управления отраслью станет демократичнее и жестче, в частности, «играть в кошки-мышки с Министерством сельского хозяйства» у производителей не получится, придется нести ответственность за продукт.

Он добавил, что структура организации пока в процессе формирования. На местах должны появиться территориальные советы и дегустационные комиссии, состав которых определят производители. Функцией советов станет формулировка стандартов напитков, без которых они не получат статуса вина с СГУ (защищенным географическим указанием) и с ЗНМП (защищенным наименованием места происхождения). Также в правилах будут описаны допустимые методы производства, состоящие из трех значимых элементов: терруара, технологии и сорта винограда. Выпускать такие напитки смогут только члены ФСРО, пояснил Киселев.

«Сейчас в отрасли есть стандарты, которые создало государство; теперь же мы создадим дополнительные критерии качества, за соблюдение которых возьмем на себя ответственность. Это позволит повысить качество вина», — добавил он.

По его словам, модернизацию отрасли осуществят в 2022 году, тогда же к ассоциации присоединятся фермерские хозяйства из всех винодельческих регионов.

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